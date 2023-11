Italia qualificata a Euro 2024, polemica sui giornali in Ucraina: “Si è avverato il sogno di Ceferin”

La qualificazione agli Europei 2024 ottenuta dall’Italia contro l’Ucraina grazie allo 0-0 maturato a Leverkusen rischia di lasciare degli strascichi. Nella lente d’ingrandimento dei tifosi ucraini c’è il contatto nei minuti di recupero in area di rigore tra Cristante e Mudryk, con l’arbitro che ha deciso di lasciar proseguire e non assegnare la massima punizione alla formazione sulla carta casalinga. Sport, il principale quotidiano sportivo ucraino, ha rincarato la dose, analizzando l’episodio in maniera polemica: “La formazione di Rebrov ha chiesto un penalty dopo un contatto su Mudryk, ma l’arbitro ha addirittura scelto di non andare nemmeno al monitor guardare il replay. Alla fine il sogno di Ceferin si è avverato: l’Italia si è qualificata agli Europei grazie allo 0-0“.