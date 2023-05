Siviglia, Lamela: “Sognavo la finale contro la Roma. La coppa sarà nostra”

Erik Lamela, grande ex giallorosso, ha parlato al Corriere dello Sport della sfida che vedrà scontrarsi la sua ex squadra, al Siviglia, nella finale di Europa League. “Sognavo questa finale. A Roma ho lasciato tanti amici che continuo a sentire. Sarà una partita speciale, difficile e complicata. Mourinho ha fatto diventare la Roma ancora più forte”. Poi ha continuato: “E’ una città unica. Ci tengo a salutare anche Maurizio, è come se fosse diventato mio parente. Li vorrei avvertire. Tutti avremo lo stesso obiettivo, ma questa è la coppa del Siviglia…”.