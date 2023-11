Hellas Verona-Lecce, Baroni: “Abbiamo fermato la serie di sconfitte”

Hellas Verona-Lecce è terminata per 1-1, risultato che probabilmente non rende contente nessuna delle due squadre che volevano dare una sterzata importante nella lotta per non retrocedere. Ai microfoni di DAZN ha parlato il tecnico degli scaligeri, Marco Baroni, che ha cercato di individuare il lato positivo per i suoi.

Baroni: “Questo era l’atteggiamento che oggi volevo vedere. Ci dispiace per la mancata vittoria, ma comunque oggi si sono viste cose molto positive. Abbiamo fermato l’emorragia di sconfitte. Questa è la strada: la compattezza e l’abnegazione sono fondamentali per salvarsi. Abbiamo preso due gol un po’ balordi, ma la squadra ci ha creduto. Oggi la squadra si è ritrovata nello spirito. Tchatchoua? È stato bravo, è uno di quei ragazzi che è arrivato in ritardo. Lui ha fatto una partita importante, ma ha ancora importanti margini di miglioramento. Voglio spendere una parola anche per Amione e Terracciano. Ci prendiamo questo risultato che ci fa capire qual è la strada da seguire. Dobbiamo metterlo al centro del nostro gioco: ci serve corsa per fare questo tipo di partite. Alcuni giocatori si portano ancora dietro timori dello scorso campionato. Non dobbiamo avere paura di nessuno se giochiamo con questo atteggiamento. Il Lecce? Fa parte del mio vissuto, sarò riconoscente sempre al Lecce. Ci siamo riabbracciati indipendentemente dal risultato“.