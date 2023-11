Hellas Verona-Lecce, D’Aversa: “Dobbiamo essere più bravi a chiudere la partita”

Il tecnico del Lecce, Roberto D’Aversa, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita della gara contro l’Hellas Verona in cui i giallorossi hanno cercato in tutti i modi di uscire dal Veneto con tre punti importanti in ottica salvezza. Il risultato finale però è stato di 2-2, con D’Aversa che ha sottolineato cos’è mancato ai suoi per uscire con il bottino pieno da Verona.

Baroni: “La partita si può dividere in due momenti. Nel primo tempo siamo stati ingenui perché abbiamo avuto diverse occasioni per raddoppiare. Poi sul gol loro abbiamo commesso un tipo di errore che in Serie A ti costa caro. Siamo tornati ancora in vantaggio sviluppando delle buone trame di gioco. Il secondo gol che abbiamo preso nasce da un fallo evitabile. Dobbiamo essere più bravi nella lettura di alcune situazioni. I ragazzi hanno fatto il massimo perché quando concedi due gol di solito perdi la partita. Nelle ultime tre gare abbiamo lasciato qualche punto. Dobbiamo essere più cattivi nel chiudere le partite. Il rammarico è per un primo tempo giocato ad alto livello. Quando si può sportivamente uccidere l’avversario dobbiamo essere bravi a farlo. Siamo la squadra più giovane della Serie A e questo sicuramente influisce. Io guardo comunque gli aspetti positivi che sono tanti. Piccoli e Strefezza? Sono entrati bene in un momento non semplice. Piccoli non è fortunato ultimamente, ma si allena molto bene nel quotidiano“.