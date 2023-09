Hellas Verona-Bologna, Thiago Motta: “Abbiamo dominato la ripresa. Miglioreremo”

Un pareggio, quello fra Hellas Verona e Bologna, che sembra accontentare tutti, sia Baroni che Thiago Motta. Il tecnico dei rossoblu ha parlato ai microfoni di Sky Sport, sottolineando ciò che è mancato per portare la partita sulla via Emilia.

Le parole di Motta: “Le occasioni più pericolose sono state le nostre. Nel primo tempo, il Verona ha pressato molto alto e non ci ha permesso di fare il gioco che volevamo. Nel secondo tempo abbiamo cambiato poco ma poi abbiamo dominato, facendo il nostro solito gioco con la nostra identità. Siamo arrivati qui per vincere, sono mancati gli ultimi metri. Lì possiamo fare molto meglio. Possiamo migliorare nell’ultimo passaggio. Quando gli avversari si mettono così indietro e provano l’uscita, ne dobbiamo approfittare“.

Sui singoli: “Freuler è esperto, ha dato gioco ed equilibrio. Karlsson ha fatto una bella gara, ma volevo tenere Ndoye in campo per la sua velocità. Il mercato è andato in un certo modo e abbiamo poco tempo per costruire la squadra. Abbiamo un margine di miglioramento enorme, ma noi allenatori abbiamo sempre poco tempo. Faremo in modo di crescere velocemente, pensando già alla prossima contro il Napoli”