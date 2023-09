Liga, il Girona non si ferma più: 2-4 al Granada

Il Girona è la vera sorpresa della Liga Spagnola, o almeno di questo avvio di stagione. L’impegno del lunedì sera in casa del Granada era un match delicato che, anche se arrivava presto, poteva assumere un valore importante per la salvezza. Ma in casa Girona non ci si vuole fermare assolutamente e forse la salvezza potrebbe diventare un obiettivo base per poi fondare altre imprese.

Il primo tempo del Girona è da manuale del calcio e da grande squadra: nel giro di 12 minuti, dal 22esimo al 34esimo, la squadra di casa si porta sullo 0-3 grazie alle reti di Tsygankov, Savio e Lopez. Il primo tempo passa in rassegna con una super prestazione del Girona e con il Granada, inerme a reagire. Nel secondo tempo arriva una timida reazione dei padroni di casa che con Uzuni e Boya cercano di rendere difficile il finale al Girona. Come la partita passa sul velo dell’equilibrio, gli ospiti ristabiliscono le distanze, con il definitivo 2-4, targato Couto al 90esimo.