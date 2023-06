Haaland stravince la Scarpa d’Oro: secondo Kane e terzo Mbappé. Quinto Osimhen

E’ l’anno di Erling Haaland, questo che passerà in rassegna come la prima stagione dell’attaccante norvegese al Manchester City. Guardiola ha sempre pensato di poter fare a meno di una punta di peso, ma con Haaland sembra aver trovato gli ingranaggi giusti per la macchina perfetta. La stagione del norvegese ne è stata diretta conseguenza: stagione culminata con la vittoria della Scarpa d’Oro, lasciando molto dietro stoccatori come Harry Kane e fenomeni come Kylian Mbappé. Quinto il “nostro” Osimhen.

La classifica completa

1. Erling Haaland (Manchester City) 72 punti

2. Harry Kane (Tottenham) 60

3. Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) 58

4. Alexandre Lacazette (Lione) 54

5. Victor Osimhen (Napoli) 52

6. Jonathan David (Lille) 48

7. Robert Lewandowski (Barcellona) 46

8. Enner Valencia (Fenerbahçe) 43,5

9. Lautaro Martinez (Inter) 42

9. Folarin Balogun (Reims) 42

9. Lois Openda (Lens) 42