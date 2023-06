Italia, problema al flessore per Berardi: non si è allenato con il gruppo

Brutte notizie per Roberto Mancini, che probabilmente dovrà rinunciare a Domenico Berardi in occasione delle finali di Nations League 2023. L’attaccante del Sassuolo, che figura tra i 26 pre-convocati dal ct, ha accusato un problema al flessore della gamba destra e non si è potuto allenare col gruppo. Salvo sorprese, nelle prossime ore lascerà il ritiro dell’Italia per tornare a casa. A riportarlo è Sky.