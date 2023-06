Badminton, Chile International 2023: l’Italia festeggia gli ori di Caponio e Hamza

Gli azzurri Fabio Caponio e Yasmine Hamza hanno conquistato la medaglia d’oro nel Chile Internazionale di badminton. Caponio ha superato in una finale estremamente combattuta lo statunitense Kevin Arokia Walter per 2-1 (21-19; 25-27; 21-19). Hamza ha invece travolto per 2-0 (21-10; 21-16) la peruviana Ines Lucia Castillo Salazar. La terza medaglia, questa di bronzo, ha invece portato la firma di Judith Mair, sconfitta in semifinale da Salazar ma brava a riscattarsi assicurandosi il gradino più basso del podio. Grazie a questi risultati, l’Italia farà un bel balzo in avanti nel ranking mondiale.