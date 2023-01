Haaland ha le idee chiare: “Voglio vincere la Champions con il City e portare la Norvegia ai Mondiali”

Erling Haaland, protagonista del numero di GQ Italia in uscita a febbraio, ha parlato delle sue ambizioni future: “Farò tutto il possibile per vincere dei trofei con il Manchester City, soprattutto la Champions League che è il mio obiettivo. Pallone d’Oro? Tutti vogliono vincerlo, ma non voglio pensarci. Se tu giochi bene e la tua squadra vince allora avrai più chance di essere premiato“. Haaland però non pensa solo ai riconoscimenti individuali o a quelli con il club, bensì anche a quelli con la sua Norvegia: “È una nazione piccola di circa 5 milioni e mezzo di abitanti, perciò non siamo tra le grandi. Tuttavia ai Mondiali si vedono piccole nazionali, perciò il mio obiettivo principale è la qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026“.