Inter, Cassano: “Inzaghi ha voluto Lukaku al posto di Dybala”

“La decisione di andare su Lukaku e non Dybala è stata di Inzaghi”. Così Antonio Cassano è intervenuto ai microfoni della BoboTV riguardo al mancato trasferimento di Dybala all’Inter. “Io avrei preso Dybala. Ma l’Inter ha un altro grande problema: Dzeko – ha aggiunto l’ex attaccante -. Gli hanno offerto 2,5 mln, Dzeko oggi fa ancora la differenza. Zhang sta facendo in modo di raccattare più soldi possibili per far nascere delle idee ma così non si fa. E ricordiamo che devono fare 80 mln di attivo e l’unico che può fartelo fare è Lautaro. Se andasse via Lautaro, l’Inter ripartirebbe dalla retromarcia. De Vrij è in scadenza, Acerbi è in prestito, Dumfries può andare al Chelsea, Gosens non sta rendendo, Brozovic è vecchio”.