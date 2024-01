Guardiola: “Ammiro il coraggio di Eriksson, gli daremo tutto il sostegno possibile”

In conferenza stampa Pep Guardiola ha parlato della sua ammirazione per Sven-Goran Eriksson, dopo che l’ex allenatore dell’Inghilterra ha rivelato la sua malattia e che potrebbe avere meno di un anno di vita. “È una notizia triste, è un vero gentiluomo – ha detto il tecnico catalano -. È stato qui, con la nazionale inglese e in altri paesi. Ammiro il coraggio di spiegare la situazione. Naturalmente sarà con i suoi cari e spero che la speranza sia l’ultima cosa che perda. Sono sicuro che lotterà con i medici e con tutti per trovare forse una soluzione, per prolungare questo periodo e la battaglia e stare bene. A nome del Manchester City e di tutti noi qui, gli mando un enorme abbraccio e un enorme sostegno. Tutto ciò che possiamo fare, ovviamente lo faremo“.