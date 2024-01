Lazio, Lotito: “Il derby ha dimostrato che siamo la prima squadra della capitale”

Nel corso alla cerimonia per il 124esimo anniversario della fondazione della Polisportiva S.S. Lazio in corso nella sala della Protomoteca, in Campidoglio, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha rincarato la dose dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia contro la Roma: “Siamo contenti dopo una partita che conferma che siamo la prima squadra della Capitale non solo a livello anagrafico, ma anche sportivo“.

Lotito ha poi aggiunto: “Noi cerchiamo di vincere sempre con il merito, perché altrimenti non avrebbe valore. Dobbiamo aiutare chi è meno fortunato ad avere momenti di gioia. Stiamo costruendo un club forte dal punto di vista sportivo ed economico, ma soprattutto saldo dal punto di vista dei valori“. Infine sulla squalifica della curva: “Tutto si può dire tranne che siamo razzisti e che vogliamo discriminare le persone, lo sport deve trasmettere valori e deve dare alle persone una speranza di vita per superare le difficoltà quotidiane“.