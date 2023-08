Arrampicata sportiva, Mondiali Berna 2023: Laura Rogora non va oltre la semifinale nel boulder & lead

Laura Rogora non va oltre le semifinali della disciplina combinata boulder & lead valevole per i Mondiali 2023 di arrampicata sportiva in corso di svolgimento a Berna. L’azzurra, unica giunta fino a questo punto della competizione, ha concluso la sua gara al ventunesimo ed ultimo posto con il punteggio di 32.9, frutto del 18.9 del boulder e del 14 nel lead. A raggiungere la finale, invece, sono Jain Kim, Anastasia Sanders, Jessica Pilz, Miho Nonaka, Brooke Raboutou, Oriane Bertone, Ai Mori, Janja Garnbret. In campo maschile nessun azzurro in semifinale; per quanto riguarda l’ultimo atto ci saranno Paul Jenft, Dohyun Lee, Adam Ondra, Jakob Schubert, Tomoa Narasaki, Colin Duffy, Toby Roberts, Sorato Anraku.