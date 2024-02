Dani Alves, inizia a Barcellona il processo per stupro: richiesti 12 anni di carcere, possibile patteggiamento pena

E’ iniziato nella giornata odierna di lunedì 5 febbraio a Barcellona il processo per stupro nei confronti di Dani Alves. Il calciatore brasiliano è accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazza nel bagno di una discoteca della città catalana, risalente al dicembre del 2022. In carcere da oltre due anni, Dani Alves rischia grosso, anche perché il suo aver cambiato più volte la versione dei fatti ha soltanto aggravato la sua posizione.

Se la Procura chiede una condanna a 9 anni di carcere e il pagamento di 150.000 euro per danni, la parte civile invece chiede il massimo della pena, ovvero 12 anni. Di contro, gli avvocati del giocatore chiedono l’assoluzione, sostenendo che la relazione tra i due fosse consenziente. Qualora invece il giocatore del Barcellona venisse condannato, si farebbe leva sulle attenuanti per lo stato di ebbrezza del calciatore oltre alla riparazione del danno (ha già pagato 150.000 euro come cauzione). Non è da escludere, infine, un possibile patteggiamento della pena.