Gravina: “Nessun problema arbitrale con la Roma, basta parlare di complotto”

Ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha toccato vari temi, tra cui le polemiche in merito agli arbitraggi relativi alla Roma: “Non c’è alcun problema. Basta con queste illazioni che fanno male a chi pensa per primo a questa sorta di complotto: usciamo da questi equivoci“. Su quanto accaduto a Biraghi nella finale di Conference League, invece: “La violenza non è mai tollerata e condanniamo l’episodio. Mi preme però elogiare il comportamento del ragazzo, che nonostante la ferita ha continuato a giocare con coraggio e lealtà: è stato il migliore in campo“.

Gravina si è poi soffermato su un possibile cambiamento di format per la Coppa Italia, sul modello FA Cup: “Un torneo importante e con l’appeal della Coppa Italia merita di essere valorizzato. La Lega di A sta lavorando ad un nuovo format che può affascinare. Ben vengano i cambiamenti, specialmente se servono a dare più opportunità di valorizzazione al calcio italiano“. Infine, sul campionato Primavera vinto dal Lecce con 11 stranieri: “Non è stato un bello spot, anzi lo reputo un errore di metodologia e innovazione. Mi auguro che si riescano ad adottare delle norme per rendere più opportuna la partecipazione dei giovani italiani”.