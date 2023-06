Gravina blinda Mancini: “È il nostro allenatore. Napoli? Ipotesi fantomatica”

Gabriele Gravina, presidente della Figc, è intervenuto Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, toccando vari temi tra cui il futuro di Mancini: “Roberto è il nostro allenatore e le voci su un suo passaggio al Napoli sono ipotesi fantomatiche. L’unica cosa che si unisce ai partenopei è il colore azzurro. Mancini è nel cuore degli italiani ed è focalizzato su un progetto a medio-lungo termine. Adesso siamo concentrati sulle Final Four di Nations League, con grande voglia di azzurro“. A tal proposito, Gravina ha aggiunto: “La prima sfida sarà molto difficile visto che affronteremo una squadra molto forte come la Spagna. Il gruppo tuttavia ha saputo sopperire a carenze di qualità d’organo con grande determinazione e organizzazione. Vogliamo riportare entusiasmo tra i tifosi“.

Infine, il numero uno della Federcalcio ha parlato delle tre sconfitte delle italiane nelle finali europee: “E’ vero, non siamo riusciti a ottenere neppure una vittoria come movimento, ma le tre finali sono un grande risultato, che si aggiunge alle cinque semifinaliste. E’ stata dura vedere tanti tifosi delusi, tuttavia si sono visti molti segnali di ripresa per il nostro calcio, come ad esempio 14 italiani titolari in queste tre finali“.