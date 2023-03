Bundesliga, Colonia: ricorso al Tas dopo il blocco mercato imposto dalla Fifa

Il Colonia, club militante nella Bundesliga presenterà ricorso presso la Tas, contro il blocco del mercato imposto dalla Fifa che ha stabilito che non può ingaggiare nuovi giocatori nelle prossime due finestre di mercato nell’estate del 2023 e nel gennaio 2024. La decisione è arrivata dopo l’ingaggio da parte del Colonia dell’adolescente Jaka Cuber Potocnik dall’Olimpija Ljubljana. Il club sloveno ha affermato che il Colonia ha incitato Potocnik a violare il suo contratto e ha chiesto i danni tramite la Fifa, che ha stabilito che Potocnik ha risolto il suo contratto senza motivi legali. Il Colonia ha dichiarato di aver ricevuto la sentenza mercoledì scorso, che includeva un divieto di quattro mesi per Potocnik che, insieme al Colonia, deve anche pagare al Lubiana 51.750 euro di danni. Il Colonia ha insistito sul fatto che Potocnik è venuto al Colonia “dopo aver deciso di annullare il suo contratto con l’Olimpija Ljubljana a seguito di molteplici violazioni del contratto da parte del club ma non era stato in grado di confutare l’ipotesi che, come il nuovo club, avesse incitato il giocatore a violare il contratto” nel caso Fifa.