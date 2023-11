Juventus-Inter, entra Cuadrado: bordata di fischi dallo Stadium

Fa il suo ingresso in campo anche Juan Cuadrado in Juventus-Inter e c’è una bordata di fischi per l’ex di turno. Il colombiano ha giocato per otto anni con la maglia della Vecchia Signora, 314 presenze e una storia di amore che si è interrotta però pochi mesi fa, con il passaggio da svincolato agli odiati rivali nerazzurri. E lo Stadium si fa sentire alzando a mille il volume dei fischi contro di lui.