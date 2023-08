Gosens: “Trasferimento? E’ stato per ragioni familiari. Qui grandi responsabilità”

Robin Gosens ha da poco esordito non solo con la maglia dell’Union Berlino, ma anche in Bundesliga. A ‘Kicker’, ha spiegato i motivi del suo trasferimento in Germania: “Motivi familiari. Aspettiamo il nostro secondo figlio a novembre, ne abbiamo parlato apertamente con mia moglie e abbiamo convenuto che gli aspetti positivi superavano quelli negativi. La differenza tra Serie A e Bundesliga? Qui il gioco è più selvaggio, non così tattico come in Italia. L’intensità qui è più alta. Senti una grande responsabilità. Sai da dove viene l’Union e come ha lavorato per arrivare fin qui. Sai che 15 milioni di euro non vengono spesi facilmente dall’Union. Se sono arrivati a questo punto è stato grazie al grande lavoro degli ultimi anni“.