Milan, Pellegrino: “E’ un sogno essere qui, voglio adattarmi in fretta”

Marco Pellegrino, il nuovo difensore del Milan, rilascia le prima dichiarazioni: “E un sogno essere qui. Quando ho saputo dell’interesse nei miei riguardi, io e la mia famiglia non potevamo crederlo. Sono molto felice di essere qui. Le mie doti principali sono la velocità, l’aggressività in marcatura e la capacità di restare concentrato durante il match. Qui trovo un calcio tattico e con giocatori di qualità e voglio adattarmi in fretta. Ho scelto il 31 perché era il mio numero nel Platense e con quella maglia ho realizzato il mio primo gol. Idoli? Sergio Ramos e Cristian ‘Cuti’ Romero”.