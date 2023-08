Tabellino Heidenheim-Verona 3-2: gol e marcatori amichevole estiva 2023

Il tabellino di Heidenheim-Verona 3-2 con i gol e i marcatori di questa amichevole estiva di oggi sabato 5 agosto 2023. I gialloblù di Baroni non sono apparsi troppo brillanti visti anche i pesanti carichi di lavoro. Spicca la non lucidità dei veronesi, che si fanno ribaltare dai tedeschi in poco più di 10 minuti. Questo il tabellino del match.

HEIDENHEIM-VERONA 3-2

Marcatori: 4′ Djuric, 11′ Mainka, 25′ Ngonge, 49′ Pieringer, 59′ Kleindienst

HEIDENHEIM (4-4-2): Muller; Busch, Siersleben, Mainka, Fohrenbach; Dinkci, Maloney, Beste, Beck; Pieringer, Kleindienst

A disposizione: Eicher, Tschernuth, Feller, Schoppner, Gimber, Schimmer, Thomalla, Sessa, Pick, Dovedan, Traore, Kuhlwetter, Kother, Keller, Ramusovic, Jarju, Theuerkauf, Janes

Allenatore: Frank Schmidt

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Amione (dal 64′ Cabal); Terracciano, Hongla, Dawidowicz, Doig; Ngonge, Mboula (dal 70′ Braaf); Djuric

A disposizione: Berardi, Perilli, Coppola, Ghilardi, Gomez, Cisse, Cazzadori, Diao, Patane, Kallon, Kone

Allenatore: Marco Baroni

NOTE. Ammonito: 26′ Djuric, 58′ Ceccherini