Bologna, solo 2-2 col Palermo: Soleri, eurogol in rovesciata per il pari

Un eurogol di Edoardo Soleri permette al Palermo di agguantare il Bologna sul 2-2 nell’amichevole di Valles, in Val Pusteria. La partita si sblocca dopo appena 4′. Arnautovic lavora un pallone per Barrow che con il controllo a seguire si invola verso la porta, dove è freddo a tu per tu con Pigliacelli. Al 15′ Gomes dopo un colpo è costretto ad abbandonare il campo in barella. Il Bologna raddoppia al 62′: Ebone crossa dalla sinistra, Raimondo di testa disegna un pallonetto imprendibile per il portiere avversario. Nel finale però il Palermo costruisce la rimonta. Al 68′ Soleri trova lo spazio per colpire di testa, Ravaglia risponde presente in tuffo ma sul tap in c’è la deviazione vincente di Damiani. E nel recupero Soleri si inventa il gol del 2-2: su una palla a campanile in area, l’attaccante scuola Roma si coordina e in rovesciata non lascia scampo al portiere.