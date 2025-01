Il programma, l’ordine di gioco e gli orari relativi alla giornata di lunedì 13 gennaio dell’Australian Open 2025. Seconda giornata di incontri a Melbourne Park e sette tennisti italiani impegnati per il proprio match di primo turno. Occhi puntati sulla Rod Laver Arena, dove alle 4 di notte in Italia farà il suo debutto Jannik Sinner, campione in carica e numero uno al mondo, contro il cileno Jarry. Prima di lui sarà derby americano tra Gauff e Kenin, mentre la sessione serale è stata riservata a Djokovic e Osaka. Relegato sulla Margaret Court Arena Carlos Alcaraz, mentre addirittura sulla John Cain Arena l’ex numero uno Iga Swiatek. Gli altri azzurri in campo saranno Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Fabio Fognini, Luca Nardi, Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti (derby tra questi ultimi due).

ROD LAVER ARENA

Dall’01:30 – (3) Gauff vs Kenin

Non prima delle 04:00 – (1) Sinner vs Jarry

Non prima delle 09:00 – (7) Djokovic vs (WC) Basavareddy

a seguire – Osaka vs Garcia

MARGARET COURT ARENA

Dalle 01:30 – (WC) Tomljanovic vs Krueger

a seguire – (27) Thompson vs (Q) Koepfer

Non prima delle 09:00 – Shevchenko vs (3) Alcaraz

a seguire – (Q) Snigur vs (10) Collins

JOHN CAIN ARENA

Dall’01:00 – (11) Tsitsipas vs Michelsen

Non prima delle 03:30 – Siniakova vs (2) Swiatek

Non prima delle 07:00 – (WC) Joint vs (7) Pegula

Non prima delle 09:00 – Fearnley vs Kyrgios

KIA ARENA

Dall’01:00 – (12) Shnaider vs Cocciaretto

a seguire – Bronzetti vs (21) Azarenka

a seguire – Kokkinakis vs Safiullin

a seguire – O’Connell vs (12) Paul

1573 ARENA

Dall’01:00 – Rinderknech vs (17) Tiafoe

a seguire – Bencic vs (16) Ostapenko

Non prima delle 04:00 – Kalinina vs Jabeur

a seguire – Fognini vs (10) Dimitrov

COURT 3

Dall’01:00 – Sonmez vs (WC) Gibson

a seguire – Duckworth vs Stricker

a seguire – (15) Draper vs Navone

a seguire – Minnen vs (Q) Aiava

COURT 5

Dall’01:00 – (23) Tabilo vs Carballes Baena

a seguire – (Q) Bejlek vs Dolehide

a seguire – (28) Baez vs Cazaux

a seguire – (20) Muchova vs Podoroska

COURT 6

Dall’01:00 – Uchijima vs Linette

a seguire – (WC) McCabe vs (Q) Landaluce

a seguire – Osorio vs (31) Sakkari

a seguire – Diallo vs Nardi

COURT 7

Dall’01:00 – (25) Samsonova vs Rakhimova

a seguire – (28) Svitolina vs Cirstea

a seguire – (WC) Schoolkate vs Daniel

Non prima 06:00 – Struff vs (29) Auger-Aliassime

COURT 8

Dall’01:00 – Sramkova vs Volynets

a seguire – Seyboth Wild vs Marozsan

Non prima delle 04:30 – (Q) Klein vs (22) Korda

Non prima 06:00 – Mertens vs (Q) Golubic

COURT 12

Dall’01:00 – (Q) Basilashvili vs Mensik

a seguire – Vondrousova vs (Q) Fett

a seguire – (LL) Martic vs Cristian

a seguire – Giron vs Hanfmann

COURT 13

Dall’01:00 – (Q) Jeanjean vs Burrage

a seguire – (23) Frech vs (Q) P.Kudermetova

a seguire – Arnaldi vs (16) Musetti

a seguire – Mannarino vs (19) Khachanov

COURT 14

Dall’01:00 – Rus vs Danilovic

a seguire – Muller vs Borges

a seguire – Sherif vs (32) Yastremska

a seguire – Comesana vs Altmaier

COURT 15

Dall’01:00 – Siegemund vs Baptiste

a seguire – Bautista Agut vs Shapovalov

a seguire – Kovinic vs Sun

a seguire – Goffin vs Bonzi