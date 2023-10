Diffidati Juventus-Verona: i calciatori a rischio squalifica in vista della Fiorentina

Alle 20:45 di sabato 28 ottobre Juventus e Verona scenderanno in campo in occasione della decima giornata di Serie A. All’Allianz Stadium i bianconeri cercano tre punti tra le mura amiche per dare continuità alla vittoria sul Milan. Nel prossimo turno per gli uomini di Allegri è previsto un altro big match. Domenica 5 novembre infatti Vlahovic e compagni faranno visita alla Fiorentina al Franchi. Al momento c’è un solo calciatore diffidato in casa Juventus ed è un titolarissimo: Adrien Rabiot. Nessun calciatore a rischio squalifica invece per la Fiorentina.

DIFFIDATI JUVENTUS: Rabiot