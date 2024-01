Benevento-Turris oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Benevento-Turris, match del Vigorito valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione giallorossa, dopo un buon avvio di stagione, ha perso punto lungo la strada e ora ha bisogno di tornare a correre per evitare di perdere altro terreno dalle dirette avversarie. La compagine ospite, dal suo canto, spera di portare a casa preziosi punti da una trasferta molto complicata. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 6 gennaio alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

