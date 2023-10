Genoa-Milan, incredibile Giroud portiere: salva la vittoria con un’uscita miracolosa (VIDEO)

Nella vittoria che regala la vetta della classifica al Milan, è Olivier Giroud a prendersi la scena pur non segnando. L’attaccante francese infatti è stato protagonista di un intervento perfetto, coraggioso, da portiere visto che Maignan ha dovuto lasciare il campo in quanto espulso. Nei minuti finali del match, una grandissima uscita, sicuramente tanto coraggiosa, si è rivelata decisiva per la vittoria del Diavolo a Marassi.

Olivier Giroud has made better saves than Andre Onana’s entire career at Manchester United. The former is a striker whereas the latter is Pro Goal keeper.

