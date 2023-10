Basket, Serie A2 2023/2024: Luiss Roma imbattuta, ok Cremona e Bologna

Oggi si sono giocati i match validi per la seconda giornata del Gruppo rosso e il Gruppo Verde di Serie A2 di basket 2023/2024

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATI

Vince ancora la Luiss Roma, che batte 79-71 Vigevano. Bene Miska e Cucci per i padroni di casa, che combinano 29 punti in due. Non bastano agli ospiti i 17 punti di Smith e i 16 di Battistini per evitare il secondo ko in due giornate di campionato. Luiss che invece si trova sorprendentemente in testa a punteggio pieno. Cremona vince in trasferta contro Latina 91-89. Non bastano alla compagine laziale i 31 punti di un dominante Gaines per evitare il ko. Bene per i padroni di casa Medford e Cotton con 18 e 17 punti a testa. Prima vittoria in campionato per Cremona, seconda sconfitta in due giornate per Latina. Successo esterno anche per Treviglio, che batte Cantù 90-89. Decisivi per gli ospiti i 20 punti di Guariglia e i 19 di Miaschi, a cui si aggiungono i 17 di Harris. Non basta ai padroni di casa la super prova di Hickey da 18 punti, 6 rimbalzi e 9 assist. Primo successo in campionato per Treviglio e prima sconfitta per Cantù. Vince anche la Fortitudo Bologna, che piega Rimini 82-74. L’eterno Pietro Aradoni ne mette 26 con 6 rimbalzi e 3 assist. Bene anche Ogden con una doppia doppia da 18 punti e 11 rimbalzi. Non bastano ai padroni di casa i 24 di Marks e i 16 con 7 rimbalzi di Johnson. Seconda vittoria su due per Bologna e seconda sconfitta su due per Rimini. Trapani batte Monferrato in casa 91-85. Sfora quota 30 punti Notae, che chiude con 31 punti e 7 rimbalzi. Bene anche Imbro con 20 punti 3 rimbalzi e 3 assist. Non bastano agli ospiti i 26 punti di Kelly. A punteggio pieno anche Trapani nel Gruppo Verde con la Luiss, ancora a 0 vittorie Monferrato. Arriva la prima vittoria per Agrigento, che batte in trasferta Urania Milano 75-69. Bene Ambrosin con 18 punti e 4 rimbalzi e Polakovich con una doppia doppia da 14 punti e 13 rimbalzi. Inutili ai fini del risultato i 22 punti di Potts per Milano, che va ko dopo il successo all’esordio con Treviglio.