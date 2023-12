Genoa, Gilardino: “Difficile trovare un punto debole alla Juventus. Retegui al 90% non ci sarà”

E’ la vigilia della sedicesima giornata di Serie A che inizierà con l’anticipo fra Genoa e Juventus. Uno snodo importante per il Grifone che arriva dalla sconfitta contro il Monza ed anche per la Vecchia Signora che vuole continuare a dare la caccia all’Inter. Queste sono state la parole di Gilardino in conferenza stampa.

Gilardino: “E’ difficile trovare un punto debole della Juventus. Hanno grande fisicità in tutti i reparti. Come Gatti, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Locatelli, Chiesa abbinano anche grande tecnica. Noi dobbiamo pensare da squadra, il singolo viene esaltato da noi e dalla squadra questo è l’unico modo per creargli difficoltà. La squadra è incazzata, arrabbiata. C’è voglia di rivalsa e voglia di affrontare questa gara con orgoglio e ardore agonistico pensando che sia una grande occasione. Domani incontriamo una squadra di grande struttura fisica, in tutti i reparti ma come detto prima, per noi è una grande occasione. Vogliamo giocarci questa partita, sì arrabbiati, ma lucidi e determinati di cosa dobbiamo fare dentro la gara. E’ una gara allettante, non dobbiamo agire con frenesia ma dobbiamo essere lucidi“.

Sulle scelte: “Farò valutazioni sugli undici ma soprattutto sulla panchina. C’è bisogno di tanta corsa, duelli fisici e qualità. Il pensiero non va all’inizio ma in tutta la gara, chi verrà in panchina dovrà farsi trovare pronto. Mi aspetto sempre di più da quelli che entrano, sono le valutazioni che sto facendo. Retegui ha avuto un problema a Monza, lo abbiamo valutato in questi giorni ma al 90% non sarà della gara“.