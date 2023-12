Sci alpino, discesa Val Gardena 2023. Paris: “La stagione parte col piede giusto”, Casse: “Mezza rivincita”

“Sono veramente soddisfatto. La stagione parte con il piede giusto, era la prima gara e non sarà stata una sciata perfetta ma molti dettagli sono a posto. Sono vicino ai migliori e con un po’ di lavoro posso stare davanti”. Lo ha detto Dominik Paris dopo l’undicesimo posto nella discesa di Val Gardena. Gli fa eco Mattia Casse, dodicesimo: “E’ una gara che dà fiducia, sia tecnicamente che sul fronte della sicurezza che sta crescendo dopo la passata stagione. Con una gara così ridotta siamo tutti vicini in classifica. Volevo una piccola rivincita, diciamo che ne è arrivata mezza. Poteva arrivare qualcosa di meglio ma un piccolo errore al Ciaslat mi ha precluso un risultato migliore. Voglio vedere il bicchiere mezzo pieno: è la prima gara di stagione e qualcosa di buono c’è sempre. C’è ancora un superG ed una discesa sul tracciato completo, che va molto meglio per me”.

Soddisfatto anche Christof Innerhofer: “Mi sono allenato così tante ore negli ultimi mesi per questo momento. Mi ha motivato molto il tifo di tante persone e addetti ai lavori lungo la pista. Ho fatto alcune modifiche di setup e ha funzionato, ho sciato fluido cercando di fare meglio i salti. Mi sono divertito ma non pensavo di essere così veloce, quasi non potevo credere di essere arrivato così avanti in classifica”.