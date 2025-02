Il Napoli sbatte sull’1-1 contro l’Udinese al ‘Maradona’: alla rete di McTominay, risponde Ekkelenkamp. Dopo il pareggio con la Roma, la squadra di Antonio Conte deve accontentarsi nuovamente di un punto. Un assist per l’Inter che domani a San Siro ospiterà la Fiorentina nel posticipo della ventiquattresima giornata. Al momento il Napoli è primo in classifica con 55 punti, quattro in più dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Punto prezioso per l’Udinese che sale a quota 30 punti. Gli azzurri torneranno in campo sabato alle 18 nel big-match dell’Olimpico contro la Lazio; mentre i bianconeri domenica prossima ospiteranno l’Empoli al Bluenergy Stadium.

NAPOLI

Meret 5.5

Poteva fare di più sul gol di Ekkelenkamp

Di Lorenzo 6.5

Con Lucca che si apposta sul secondo palo, è spesso lui a dover gestire i 2,1 metri del centravanti bianconero. Fa bella figura nonostante il gap di statura

Rrahmani 6

Tra la fisicità di Lucca e i movimenti di Thauvin, è una serata complicata per tutti. Servono letture difensive efficienti e lui completa bene l’opera

Juan Jesus 5.5

Si prende gli applausi con una chiusura ad alto coefficiente di difficoltà su Lucca. Entra però nel concorso di colpa per l’errore collettivo che porta al gol di Ekkelenkamp

Mazzocchi 5

Senza Olivera e Spinazzola, Conte si affida a lui. Evidenzia tutti i limiti regalando all’Udinese il pallone che Karlstrom serve ad Ekkelenkamp per l’1-1

Anguissa 6

Premiato giocatore del mese di gennaio nel pre partita. La sua prestazione è sufficiente, ma senza acuti (71′ Raspadori sv)

Lobotka 6

Sbaglia qualcosa e già questa è una notizia

McTominay 7

Settima rete stagionale. Segna di testa contro una squadra che non aveva ancora subìto gol su gioco aereo. L’unico neo? Poco reattivo nel capire il pericolo sul gol di Ekkelenkamp, come era stato un po’ passivo su Saelemaekers prima del cross per Angelino a Roma

Politano 6.5

Nella prima mezz’ora è tra i più pericolosi. Suo il calcio d’angolo da cui nasce il gol di McTominay. Esce esausto al 70′ (70′ Ngonge sv)

Lukaku 5

Solet e Bijol lo annullano per oltre un’ora di gioco (70′ Simeone sv)

Neres 5.5

La sua prima stagione italiana rimane positiva senza ombra di dubbio. Ma stasera più di un tifoso ha avuto nostalgia di Kvaratskhelia (87′ Okafor sv)

UDINESE

Sava 6

Non ha colpe sul gol. Per il resto, si fa trovare pronto quando il Napoli si affaccia dalle sue parti

Kristensen 5.5

Perde due volte il duello aereo con McTominay e alla seconda occasione l’ex United segna l’1-0

Bijol 7

Solido e pulito. L’Udinese ha una coppia difensiva da big club

Solet 7.5

Ma che partita ha fatto? Tra Gimenez, Joao Felix e Kolo Muani, c’è anche lui tra i grandi colpi di gennaio. Prestazione fantastica dell’ex Salisburgo che prende in gestione Lukaku e concede pochissimi spazi al belga (81′ Ehizibue sv)

Kamara 6.5

Soffre in avvio. Meglio nel secondo tempo

Atta 7

La grande sorpresa della serata. Solido, preciso, intraprendente: dà l’idea di poter far bene tutti i ruoli del centrocampo. Insomma, sfrutta alla grande la prima chance da titolare in campionato (81′ Iker Bravo sv)

Karlstrom 6.5

Fa tutto o quasi Ekkelenkamp sul gol, ma è lui a recuperare il pallone decisivo nella terra di nessuno. E anche nella ripresa spezza tante azioni offensive dei padroni di casa

Lovric 6

Impegna Meret ad inizio ripresa. Esce solamente quando le energie iniziano a mancare (70′ Payero sv)

Thauvin 7

La sua presenza è fastidiosa per la retroguardia partenopea. Pulisce palloni sporchi, pesca con i tempi giusti gli inserimenti dei compagni e conquista falli preziosi. Quel che Lucca fa con il fisico, lui lo fa con la qualità dei piedi

Ekkelenkamp 7

La rete è bellissima: ha la qualità e il coraggio per tentare il tiro da posizione quasi impossibile dopo una palla rubata. Un gol stile Napoli: quella di Conte è tra le prime due squadre del campionato (l’altra è la Lazio) per tiri dopo recuperi offensivi. Oltre alla rete, si sacrifica con generosità in fase difensiva. Un prodotto davvero interessante in quel di Udine

Lucca 5.5

Ingaggia il solito duello con i difensori. Stavolta però non riesce ad incidere ed è il grande assente di una bella serata per i friulani