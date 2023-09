Highlights decima tappa Vuelta 2023: super Pippo Ganna trionfa nella cronometro (VIDEO)

di Giorgio Billone 76

Il video con gli highlights della decima tappa della Vuelta 2023: un super Pippo Ganna trionfa nella cronometro con partenza e arrivo a Valladolid e sbaraglia la concorrenza in questa corsa contro il tempo di oggi decisamente pianeggiante, nella quale ha stampato un super 27’39” per percorrere i 25.8 km previsti. Secondo posto per Evenepoel e terzo per Roglic, i due protagonisti annunciati per la vittoria finale. Di seguito le immagini salienti.

