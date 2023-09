Galliani: “Inter e Milan hanno qualcosa in più. Carlos Augusto voleva giocare la Champions”

A tutto Adriano Galliani. L’amministratore delegato del Monza ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset, incentrando il discorso sulle favorite per il nuovo campionato di Serie A appena partita e svelando alcuni retroscena di mercato. Queste le sue parole.

Galliani sul campionato: “Il calendario è quello che è. Non si sa se è meglio incontrare le squadre forti prima o dopo. Nelle prime tre partite c’erano due trasferte molto difficili: una a Milano con l’Inter, l’altra a Bergamo con l’Atalanta. Le abbiamo perse entrambe, ma giocando a calcio. In queste prime tre giornate Milan e Inter hanno dimostrato di aver fatto qualcosa più delle altre“.

Su Carlos Augusto: “Rispetto all’anno scorso abbiamo perso Carlos Augusto, ma non si potevano bloccare le legittime ambizioni di un ragazzo che voleva giocare la Champions. Il Monza è la squadra che fa giocare più italiani. Noi cerchiamo persone del nostro territorio. Colombo è nato a Vimercate e quindi avremo il centravanti brianzolo doc“.

Sulla Nazionale: “Spalletti è bravissimo, l’ha dimostrato in tutta la sua carriera. E’ il Campione d’Italia in carica. E’ stata la scelta più giusta, complimenti alla Federazione che in pochi giorni dopo l’uscita di Mancini ha trovato un bravissimo ct. Ha dimostrato a Napoli fino a qualche mese fa che allenatore è“.