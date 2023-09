Gundogan: “Il Barcellona lo sognavo da bambino. Il City per il rinnovo ha aspettato molto tempo”

Ai microfoni della BILD, ha parlato Ilkay Gundogan. Il centrocampista naturalizzato tedesco ha chiarito le modalità e le scelte fatte nell’estate appena trascorsa che lo hanno portato al Barcellona. Queste le sue parole a riguardo.

Gundogan: “Il City ha aspettato molto tempo prima di intensificare i discorsi per il rinnovo. Alla fine è venuto fuori che era il momento perfetto per concludere la mia tappa in Inghilterra. Non ci sarebbe potuto essere un momento migliore. Giocare al Barcellona, peraltro, è un sogno che avevo da bambino. Con Xavi abbiamo parlato al telefono varie volte, ho avuto un buon presentimento. Siamo molto simili come personalità. Abbiamo alcune caratteristiche simili nel modo di giocare, forse per questo gli piaccio. Xavi era un giocatore molto intelligente, capisce il valore del gioco”