Pallone d’Oro 2023, i 30 candidati: in lizza anche Osimhen e Barella

Iniziano le selezioni per il prossimo Pallone d’Oro 2023. Dopo la vittoria ultima di Lionel Messi, la corsa per essere descritto come il miglior giocatore al Mondo del 2023 è partita con in prima fila i giocatori del Manchester City, forti del Triplete della scorsa stagioni. In lizza anche alcuni giocatori dell’Inter dopo la cavalcata in Champions League.

Questa la lista completa: Karim Benzema, Antoine Griezmann, Lionel Messi, Rodri, Lautaro Martinez, Robert Lewandowski, Kim Min-jae, Luka Modric, Kylian Mbappé, Victor Osimhem, Harry Kane, Josko Gvardiol, Jamal Musiala, André Onana, Mohamed Salah, Bukayo Saka, Kevin De Bruyne, Jude Bellingham, Randal Kolo Muani, Bernardo Silva, Khvicha Kvaratskhelia, Nicolò Barella, Emiliano Martinez, Ruben Dias, Erling Haaland, Martin Odegaard, Ilkay Gundogan, Yassine Bounou, Julian Alvarez, Vinicius Junior.

Sono state rese note anche la candidature per il miglior giovane dell’anno. Premio per cui sono in lizza: Jude Bellingham, Gavi, Jamal Musiala, Eduardo Camavinga, Pedri, Xavi Simons, Alejandro Balde, Antonio Silva, Rasmus Hojlund, Elye Wahi. Invece per quanto riguarda la miglior giocatrice del Mondo del 2023: Aitana Bonmati (Spagna), Millie Bright (Inghilterra), Linda Caicedo (Colombia), Olga Carmona (Spagna), Rachel Daly (Inghilterra), Debinha (Brasile), Kadidiatou Diani (Francia), Mary Earps (Inghilterra), Patricia Guijarro (Spagna), Yui Hasegawa (Giappone), Amanda Ilestedt (Svezia), Sam Kerr (Australia), Mapi Leon (Spagna), Katie McCabe (Irlanda), Hinata Miyazawa (Giappone), Lena Oberdorf (Germania), Asisat Oshoala (Nigeria), Ewa Pajor (Polonia), Salma Paralluelo (Spagna), Alexandra Popp (Germania), Hayley Raso (Australia), Alba Redondo (Spagna), Guro Reiten (Norvegia), Wendie Renard (Francia), Fridolina Rolfo (Svezia), Jill Roord (Olanda), Khadija Shaw (Giamaica), Sophia Smith (Stati Uniti), Georgia Stanway (Inghilterra), Daphne Van Domselaar (Paesi Bassi).