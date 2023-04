Gabriele Gravina nominato vicepresidente Uefa

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è stato nominato vicepresidente dell’Uefa, al pari della gallese Laura McAllister. La decisione è stata ufficializzata dal presidente Aleksander Ceferin, rieletto per il terzo mandato nel corso del congresso di Lisbona. I due sono stati nominati in sostituzione di Fernando Gomes e Sándor Csányi, divenuti rispettivamente membro ordinario del Consiglio Fifa e vicepresidente della Fifa. L’incarico ha durata quadriennale, fino al 2027, e dunque per il numero uno del calcio italiano ecco un altro prestigiosissimo incarico, ovviamente non incompatibile con quello nei confini nazionali.