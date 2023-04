Scherma, tre tappe annullate in Coppa del Mondo dopo la riammissione di russi e bielorussi

A seguito della riammissione degli atleti russi e bielorussi sulla scena internazionale in forma individuale e neutrale, sono salite a tre le tappe della Coppa del mondo di scherma annullate. Oggi la Polonia ha deciso di cancellare la tappa di fioretto femminile prevista dal 21 al 24 aprile a Poznan, sebbene gli atleti russi non si sarebbero comunque recati nella località polacca: il capo della federazione di scherma russa Ilgar Mamedov, nei giorni scorsi, aveva affermato che le condizioni imposte dalla Polonia erano “provocatorie” e in “piena violazione del diritto e dei trattati internazionali”. Poche settimane fa, sempre a seguito della possibile presenza di atleti russi e bielorussi, erano state cancellate le tappe di Tauberbischofsheim, in Germania, e di Saint-Maur-des-Fosses, in Francia.