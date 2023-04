Lukaku si sfoga dopo i cori razzisti, Nainggolan commenta: “Cosa ti aspettavi lì?” (FOTO)

“Grazie per i messaggi solidali”. Si chiude così lo sfogo di Romelu Lukaku, vittima di cori razzisti nel finale di Juventus-Inter. Una “storia che si ripete” e che “ho superato nel 2019 e ancora nel 2023”. L’attaccante spera che “la Lega faccia davvero delle azioni”. Tanti i commenti: Mbappè dedica un cuore all’amico, proprio come Benteke, Vinicius, Hakimi, Onana, Courtois, Balotelli e Dumfries. C’è chi, come Lovren, cita Martin Luther King, mentre Patrice Evra ribadisce che “il silenzio è un crimine” nell’ambito del razzismo. Anche Federico Pastorello, l’agente di Lukaku, prende posizione: “Fuck racism”. Di diverso tenore invece il commento di Radja Nainggolan, che prima dedica delle emoticon per dare forza al connazionale, poi torna a pungere i bianconeri: “Cosa ti aspettavi là”, il commento del belga che farà discutere.