Sassuolo-Torino, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Sassuolo-Torino, match valido per la ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. Si chiude questo turno al Mapei Stadium e i neroverdi sfidano i granata in uno spareggio per continuare a sperare di lottare per le posizioni europee, almeno classifica alla mano. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di lunedì 3 aprile. Sassuolo-Torino sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Andrea Calogero e Alessandro Budel e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Antonio Nucera e Lorenzo Minotti.