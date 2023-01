Furto in casa dell’ex Napoli e Udinese Floro Flores: i ladri portano via beni per 80.000 euro

Furto in casa di Antonio Floro Flores, ex attaccante, tra le altre, di Napoli e Udinese, che al rientro dalle vacanze il 7 gennaio ha denunciato 80.000 euro di beni tra gioielli, abiti e borse firmate portati via dall’irruzione dei ladri. Dopo aver forzato un infisso, i malviventi si sono introdotti nell’abitazione di Tricesimo, in provincia di Udine. A occuparsi dell’indagine i Carabinieri, che stanno provando a rintracciare i criminali tramite le videocamere di sicurezza. L’ex giocatore si è sfogato sui social: “Buon anno anche a voi cari ladri, spero che farete buon uso di tutto quello che ci avete rubato”.