Tennis, Carlos Alcaraz protagonista della nuova campagna di Calvin Klein

Carlos Alcaraz è il protagonista della nuova campagna di Calvin Klein, ‘Calvins or Nothing’. Il numero uno al mondo, che recentemente ha annunciato il suo forfait all’Australian Open per un infortunio al muscolo semi-membranoso della gamba destra, è immortalato in una serie di ritratti e video minimal ed essenziali realizzati dal fotografo statunitense Gray Sorrenti. Le immagini in bianco e nero evidenziano la forza e la self-confidence del tennista e richiamano la sensualità che identifica il marchio.