Tevez: “Il calcio non mi manca, mi ha sfinito. Messi? Non l’ho sentito”

“Non ho seguito molto da vicino la Coppa del Mondo, ma ho visto molto la Francia perché era una squadra che mi piaceva”. Sono le parole dell’ex attaccante dell’Argentina Carlos Tevez a Radio Mitre. “Se ho sentito Messi dopo la vittoria del Mondiale? No, non ho scritto a Messi perché il suo telefono deve essere saltato in aria ed esploso dopo il successo. Mi rende molto felice che i miei figli abbiano festeggiato i suoi gol”.

E sul futuro aggiunge: “Non mimanca il Boca e neppure il calcio. Mi ha sfinito. Dopo aver lasciato il Rosario Central mi hanno chiamato altre squadre come l’Independiente ma ho bisogno di tempo. Allenare mi piace ma ora mi godo certi momenti con la mia famiglia e l’affetto delle persone”