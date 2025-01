Trattative in corso per la cessione di Davide Frattesi? L’Inter non ci sta. Ecco le cifre fissate per il centrocampista.

“Problema Frattesi? Non è mai esistito. Sono intelligente abbastanza da capire che il mister sceglie chi sta meglio: siamo tanti forti in mezzo”. Davide Frattesi pronunciò queste parole il 30 ottobre, al termine di Empoli-Inter, partita dove il centrocampista segnò una doppietta e una delle quattro di questa stagione dove Simone Inzaghi lo incluse nell’11 titolare.

Tuttavia, a inizio gennaio 2025, la situazione sembrerebbe essere cambiata, anche se Frattesi non ha mai chiesto di essere ceduto, neanche negli ultimi giorni in cui le voci sulla sua partenza si sono intensificate. Non si può dire lo stesso del suo agente, Giuseppe Riso, che ha avviato contatti con alcuni club della Serie A, adottando modalità poco gradite dalla società interista, soprattutto dopo l’incontro dell’estate scorsa nel quale si era deciso di rimandare eventuali richieste di cessione alla fine del Mondiale per Club.

Definire “riserva” Davide Frattesi non sarebbe coerente con il valore del giocatore e con le prestazioni mostrate in campo. I tifosi ricorderanno i gol decisivi segnati all’ultimo respiro contro il Verona e contro l’Udinese nella passata stagione, ai quali se ne aggiungono molti altri. Ma davanti a sé, il centrocampista ha un top player come Nicolò Barella.

Che il giocatore abbia poco spazio è un dato di fatto: spesso gioca da subentrato, a ridosso del triplice fischio, ma rimane comunque una pedina interessante e di grande valore su cui mister Inzaghi può sempre contare. Però, finora sono solo 14 le presenze collezionate dal giocatore e, inaspettatamente, in Viale della Liberazione si prospetta un mercato impegnativo.

Cessione Frattesi: l’ipotesi c’è, ma a prezzi variabili

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe fissato delle cifre diverse per i club interessati al centrocampista. Infatti, oltre alla Roma, sul centrocampista avrebbero messo gli occhi anche Napoli e Juventus.

Marotta e Ausilio hanno fissato due prezzi diversi: 45 milioni di euro per la Roma e 70 milioni per Napoli e Juventus, come a voler sottintendere un no categorico alla cessione di frattesi alle due rivali dei nerazzurri. La cessione eventuale ai giallorossi potrebbe avvenire sottoforma di un prestito con riscatto garantito.

Nel frattempo, i nerazzurri si sono mossi per cercare l’eventuale sostituto di Frattesi. Un centrocampista esperto e già pronto, utilizzabile in qualsiasi posizione, magari anche come regista. Il nome di Lorenzo Pellegrini sembrerebbe già tramontato, lasciando il posto a quello del compagno, Bryan Cristante. Tuttavia, entrambe le ipotesi sono ancora molto vaghe.