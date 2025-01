Nuovo affondo del Psg per il georgiano, il Napoli apre alla cessione immediata col benestare di Conte. Il tecnico azzurro vuole però tre grandi rinforzi

Il Napoli ‘terremota’ il calciomercato di gennaio, solitamente avaro di operazioni della portata che, se andasse in porto, avrebbe quella per Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain. I francesi sono tornati all’assalto dopo il tentativo fallito della scorsa estate. La novità è che stavolta De Laurentiis ha aperto alla cessione del georgiano, viste le difficoltà fronte rinnovo del contratto. Un’apertura che, per forza di cose, ha il totale benestare di Antonio Conte.

Il tecnico è rimasto deluso dal rendimento dell’esterno in questi primi sei mesi, ma naturalmente si aspetta che la cifra intascata venga poi reinvestita per due/tre colpi in entrata. L’obiettivo del numero uno azzurro è toccare almeno quota 80/90 milioni di euro, con una larga parte da utilizzare per accontentare proprio il salentino: un difensore al di là di Danilo, una mezz’ala oltre a Billing del Bournemouth, e il sostituto di Kvara che spinge per andarsene adesso.

Per l’eredità di uno dei grandi protagonisti del terzo e ultimo Scudetto, nel mirino pure del Liverpool, c’è un nome in particolare: il kosovaro Zhegrova. Il problema è che il Lille lo valuta tantissimo, 50/60 milioni, e al momento non sembra intenzionato a privarsene in questa sessione di gennaio. Manna ha sondato il terreno anche per Kulusevski, giocatore che Conte volle con sé al Tottenham. L’ex Juve intende tuttavia rimanere in Premier.

Kvara-Psg, Skriniar dentro l’operazione?

Tornando a Kvara-Psg, i transalpini vogliono mettere dentro l’operazione il cartellino di Skriniar. Conte approva, avendo allenato lo slovacco già all’Inter, ma l’ingaggio di 10 milioni più bonus rappresenta un ostacolo enorme. Da non escludere il suo approdo all’ombra del Vesuvio con la formula del prestito.

Su Skriniar anche club sauditi e inglesi, ma lui potrebbe preferire il ritorno in Serie A. Frenato da guai fisici, soprattutto alla schiena, negli ultimi due anni, il classe ’95 è stato offerto alla Juventus settimane fa, ma Giuntoli non ha affondato proprio a causa del suo elevato stipendio.

Kvara al Psg e triplo colpo da 90 milioni: sondaggio per Frattesi

A proposito di Inter, per la mediana il Napoli ha mostrato un forte interesse per Davide Frattesi. Il classe ’99 vuole andarsene da Milano dato il poco spazio, la destinazione azzurra è gradita seppur non come la Roma. Va poi detto che il club nerazzurro difficilmente lo venderebbe al Napoli, ovvero a una diretta rivale per lo Scudetto, nel bel mezzo della stagione.

Sulla lista di Manna figurano dunque anche altri nomi, da Fagioli in uscita dalla Juventus a Lorenzo Pellegrini pronto a dire addio alla Roma. Difensore, mezz’ala ed erede Kvara: il Napoli potrebbe tirare fuori la bellezza di 90 milioni in questo mercato invernale, dopo i 150 già spesi in quella della scorsa estate. Checché ne dica Conte, questo Napoli è da Scudetto.