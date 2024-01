Dalla Francia: vicina la fumata bianca fra PSG e Mbappé per il rinnovo di contratto

Kylian Mbappé avrebbe il futuro ancora tutto da scrivere in Francia, sempre con la maglia del PSG. L’asso francese deve però risolvere l’enigma che lo riguarda e che parla di un avvenire ancora incerto: le strade portano all’addio a zero al PSG o il rinnovo di contratto. La stampa francese parlerebbe di un’accelerata per quanto riguarda il prolungamento di Mbappé con il PSG.

Il 25enne fuoriclasse francese è in scadenza di contratto, ma secondo quanto riportato da Foot Mercato, nella prossima stagione vestirà la maglia dei blancos che, dunque, potrebbero finalmente completare una missione iniziata nel 2017, ingaggiando a parametro zero un campione come Kylian Mbappè. Real Madrid, quindi, ancora rispedito al mittente.