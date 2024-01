Genoa-Inter, Var Irrati su Bisseck-Bani: “No, questa non è spinta. Gol corretto, riprendi il gioco”

In Open Var sono arrivati gli audio relativi ai dialoghi fra arbitri e Var della scorsa giornata con il vicecommissario Gervasoni che ha commentato l’episodio. Si è partiti dalla spinta di Bisseck su Bani in Genoa-Inter, dalla quale poi è scaturito il gol di Marko Arnautovic.

Questo il dialogo fra arbitro e Var: “Occhio su Bisseck. Possibile fallo, possibile mano, possibile fuorigioco. Fammi vedere situazione, fammela rivedere questa possibile spinta. Rallenta, torna indietro. No ok questo no. Stop di petto, è mano? Qua mano non c’è. Non c’è nessun fuorigioco. Massi, gol corretto, puoi riprendere gioco“.

Le parole di Gervasoni sull’episodio: “Vorrei portare esempio per una spinta di Casale. Spinta a due mani è una spinta punibile. A Genova hanno ritenuto che entità spinta fosse leggero, come commissione abbiamo stabilito però che spinta a due mani si deve sempre guardare. Per questo, bisognava andare a rivedere l’episodio. Credo che poi avrebbe annullato“.