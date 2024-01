Roma in silenzio stampa, Di Canio non ci sta: “Qualcuno faccia qualcosa, che brutta abitudine”

“Non faccio polemica, ma la faccio. Oggi c’è Mourinho che è abituato, ma è successo tante volte quest’anno che gli allenatori non si siano presentati davanti alla stampa quando le cose non sono andate bene. Non è un attacco alla Roma, ma qualcuno deve fare qualcosa: è una brutta abitudine. Non dico che bisogna obbligarli, però dovrebbe essere un obbligo”. E’ questo il punto di vista di Paolo Di Canio a Sky Calcio Club commentando la decisione della Roma, e in generale dei club di calcio, di decidere per il silenzio stampa dopo le partite.