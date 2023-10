Borussia Dortmund, Kobel rinnova fino al 2028

Nel day after del match di Champions League in Germania contro il Milan, è arrivato in casa giallonera la notizia e l’ufficialità del rinnovo del portiere Gregor Kobel. Il portiere svizzero ha deciso di prolungare il rapporto con il Borussia fino al giugno del 2028.

Lo ha annunciato il club della Bundesliga. Il suo precedente contratto era valido fino al 2026. “A Dortmund Gregor è diventato un portiere di valore mondiale che ha attirato l’interesse di molti top club europei. Siamo orgogliosi di essere riusciti a convincerlo a continuare con il BVB nonostante tutte le sue opzioni“, ha dichiarato il direttore sportivo Sebastian Kehl.