Dalla Francia: il Milan sorpassa l’Inter per Thuram

Marcos Thuram è al centro del mercato di Milano. La corsa fra Milan ed Inter per l’attaccante francese è entrata nel vivo, con i rossoneri che dopo l’addio di Maldini, hanno messo nel mirino il figlio d’arte. Dalla Francia parlano di un sorpasso rossonero per Thuram che è uno dei parametri zero del prossimo mercato più in voga in questo momento.

Secondo RMC Sport sul francese è pronto a scatenarsi un derby milanese: il Milan avrebbe messo la freccia di sorpasso sull’Inter che aspetterebbe prima di vedere la finale di Champions League per poi gettarsi a capofitto sul mercato. Thuram si è liberato dal Borussia Mönchengladbach. Occhio però al PSG che starebbe cercando un’alternativa a Messi.