F1, Mazepin non può tornare a correre: respinto ricorso dell’ex pilota Haas

Nessuno sviluppo positivo per Nikita Mazepin, il pilota russo sospeso dal Team Haas subito dopo l’invasione ai danni dell’Ucraina. Il Governo inglese infatti ha inflitto pesanti sanzioni alla famiglia di Mazepin, che è figlio di un noto oligarca russo che possiede la società chimica Uralchem. Dopo questo provvedimento, Mazepin aveva intrapreso un’azione legale contro il ministro degli Esteri britannico James Cleverly, nel tentativo di ottenere la revoca delle sanzioni. In questo modo il pilota sperava di poter rientrare nel Regno Unito e poter trattare con tutti i team britannici. A inizio 2023 è arrivata la sentenza favorevole della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ma oggi è arrivato l’alt dell’Alta Corte di Londra che ha respinto il ricorso di Mazepin. Il pilota quindi dovrà attendere un altro processo, in programma il prossimo 19 luglio.